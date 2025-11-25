پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در روزهای آلوده فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوید.
رئیس مرکز بهداشت استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: خارج نشدن از منزل بخصوص برای کودکان سالمندان مادران باردار و افراد دارای بیماری زمینهای بهترین راهکار برای دور ماندن از خطرات آلودگی هواست.
دکتر جواهری افزود: استفاده از ماسک، پرهیز از فعالیتهای ورزشی در محیط باز، نوشیدن مایعات، مصرف میوه و سبزیجات و شستشوی حلق و بینی با آب نمک رقیق پس از مراجعه به منزل از مهمترین موارد بهداشتی در روزهای آلوده است.