به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در روز‌های آلوده فقط برای کار‌های ضروری از منزل خارج شوید.

رئیس مرکز بهداشت استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: خارج نشدن از منزل بخصوص برای کودکان سالمندان مادران باردار و افراد دارای بیماری زمینه‌ای بهترین راهکار برای دور ماندن از خطرات آلودگی هواست.

دکتر جواهری افزود: استفاده از ماسک، پرهیز از فعالیت‌های ورزشی در محیط باز، نوشیدن مایعات، مصرف میوه و سبزیجات و شستشوی حلق و بینی با آب نمک رقیق پس از مراجعه به منزل از مهمترین موارد بهداشتی در روز‌های آلوده است.