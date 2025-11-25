پخش زنده
نخستین یادواره بزرگداشت شهدای گمنام شهرستانهای نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهرستان نیشابور گفت: این مراسم معنوی همزمان با شام غریبان شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها،در محل هیئت رضوی و به میزبانی مجمع انصارالحسین (ع) شهرستان نیشابور برگزار شد.
سردار نیک یاد افزود: سخنرانی سردار باقرزاده- رئیس کمیته تفحص مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح - نوحه سرایی، اجرای سرودهای حماسی، پخش کلیپهای شهدای و قدردانی از مدیران سازمان ها و اداراتی که در حوزه تکریم شهدای گمنام و ساخت المانهای قبور مطهر این شهدا فعالیت داشتند، از دیگر برنامههای این مراسم بود.
سی و یک شهید گمنام و خوشنام فاطمی، در سطح شهرستانهای نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه آرمیده اند.