فرماندار مراغه در جلسه توانمند سازی روستاها از انتخاب ۳۰ روستای شهرستان به عنوان محور گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امینیان افزود: در این طرح برنامههای گردشگری در روستاهای هدف در قالب بوم گردی، ایجاد زیرساخت، بهسازی و زیباسازی روستاها با مشارکت اهالی و سرمایه گذاران اجرا خواهد شد. وی اضافه کرد: در این روستاها طرحهای گردشگری با حفظ محیط و طبیعت روستاها انجام خواهد شد.
فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: فراهم کردن زمینه برای توسعه زیرساختهای گردشگری در روستاها برعهده دهیاران است و توسعه گردشگری روستایی در کنار تولید محصولات کشاورزی، رونق اقتصادی روستاها را سرعت میبخشد.
وی اضافه کرد: رونق گردشگری در روستاها موجب خواهد شد تا تولیدات کشاورزی، صنایع دستی و فرآوردههای آن با ارزش افزوده بالا عرضه شود.
به گفته فرماندار شهرستان ویژه مراغه، با تغییرات اقلیمی و کاهش تولیدات کشاورزی رونق گردشگری تنها را برای ایجاد درآمد در روستاها است.
وی گفت: برنامه ریزی برای کسب و کارها و مشاغل جایگزین در روستاها در زمان حاضر یک نیاز و ضرورت اساسی است.
امینیان با بیان اینکه روستاهای مراغه ظرفیت بزرگی در زمینه گردشگری دارد افزود: دهیاران برای شناسایی، معرفی و جذب سرمایه گذار در زمینه گردشگری روستاها برنامه ریزی کنند.
فرماندار مراغه افزود: از این پس مشارکتها و اعتبارات دولتی به دهیاریها در قبال برنامههای توسعهای دهیاران پرداخت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در توسعه گردشگری روستاها باید فضای طبیعی و بافت روستایی حفظ شود.
شهرستان مراغه با ۱۷۷ روستا در جنوب استان آذربایجان شرقی واقع شده است.