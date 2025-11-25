پخش زنده
آلودگی هوای آذربایجانغربی به تدریج کاهش و کیفیت هوا بهبود مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی، از کاهش تدریجی آلودگی هوا در استان طی روزهای آینده خبر داد و گفت: سامانههای جوی هفته جاری بارشی نخواهند بود.
یاسر اشتاد، با اشاره به تغییر الگوی جوی از امروز سهشنبه چهارم آذر افزود: با ورود ناوه کمارتفاع به تراز میانی جو و کاهش تأثیر زبانههای پرفشار سطح زمین، پایداری جوی کاهش یافته و جابهجایی هوا بهتدریج موجب بهبود کیفیت هوا خواهد شد و علاوه بر این، انتظار میرود میزان ابرناکی آسمان استان امروز افزایش یابد.
اشتاد اظهارکرد: فردا چهارشنبه پنجم آذر سرعت وزش باد در سطح استان اندکی تقویت میشود و روند کاهش آلودگی هوا ادامه خواهد داشت و همچنین از میزان ابرناکی نیز بهتدریج کاسته میشود.
این کارشناس هواشناسی استان تصریح کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه (۶ و ۷ آذر) آسمان استان صاف و جو پایدار خواهد بود و احتمال شکلگیری مه یا غبار صبحگاهی وجود دارد.
اشتاد، درباره وضعیت دمایی هم گفت: در تراز ۸۵۰ میلیباری جو، فرا رفت دمایی قابل توجهی مشاهده نمیشود و بنابراین تغییرات دمایی در هفته جاری محسوس نخواهد بود و
هیچ بارش قابلتوجهی برای روزهای آینده پیشبینی نمیشود.