رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: باتوجه به اهمیت بهداشت مواد غذایی در سلامت، هنگام استفاده از خدمات کترینگها، رستورانها، آشپزخانهها و بیرونبرها، نکات مهم بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در سفارش غذا از مراکز تهیه و توزیع، اظهار داشت: شهروندان باید هنگام استفاده از خدمات کترینگها، رستورانها، آشپزخانهها و بیرونبرها، نکات مهم بهداشتی را جدی بگیرند.
وی اظهار کرد: ضروری است شهروندان، غذای خود را تنها از مراکز مجاز و دارای مکان صنفی معتبر سفارش دهند تا از سلامت فرایند طبخ و نگهداری آن اطمینان حاصل شود.
دکتر شریفی افزود: غذاهای گرم باید در ظروف مجاز گیاهی یا آلومینیومی و با دمای مناسب به دست مصرفکنندگان برسد، همچنین باید توجه داشت که زمان طلایی از پخت تا مصرف غذا، تنها دو ساعت است و در صورت عبور از این زمان، غذا باید یا در دمای یخچال یا بیش از ۶۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با هشدار نسبت به تحویل گرفتن غذاهای بستهبندیشده بهصورت نامناسب، بیان داشت: شهروندان از دریافت غذاهایی با بستهبندی معیوب، پاره یا دارای نشتی خودداری کنند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین به نقش پیکهای موتوری و خودروها در انتقال ایمن غذا اشاره کرد و گفت: اتاقک یا محفظه نگهداری موقت غذا باید کاملاً بهداشتی و تمیز باشد و رعایت بهداشت فردی پیک نیز از الزامات محسوب میشود.
دکتر شریفی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ (سامانه رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت) گزارش دهند تا موضوع در کوتاهترین زمان توسط بازرسان بهداشت پیگیری شود.