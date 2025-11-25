به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود صبایی در مراسم تکریم و معارفه مدیران پژوهشی با اشاره به اهداف اصلی پژوهش در این دانشگاه اظهار کرد: هدف ما آن است که پژوهش در خدمت جامعه باشد، پژوهش‌های تیمی تقویت شود، همکاری‌های بین‌المللی گسترش یابد و ساختاری مناسب و کارآمد در حوزه پژوهش برقرار گردد.

ساختار ۳۰ ساله نیازمند به‌روزرسانی است

صبایی با انتقاد از ساختار فعلی معاونت پژوهشی ـ شامل مدیریت پژوهش، مدیریت ارتباط با صنعت، ریاست مرکز آزمایشگاه‌ها و کتابخانه این ساختار را قدیمی و فاقد چابکی لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای امروز دانست.

وی با اشاره به تغییرات گسترده سه دهه گذشته و اهمیت روزافزون پژوهش، فناوری و کارآفرینی، تأکید کرد: ساختار داخلی معاونت و همچنین پژوهشکده‌ها نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی جدی هستند.

این استاد دانشگاه افزود: رویکرد معاونت پژوهشی در این مسیر تدریجی است. ما به دنبال اقدامات ناگهانی یا یک‌شبه نیستیم؛ تغییرات باید به‌مرور و همراه با فرهنگ‌سازی و پذیرش جمعی انجام شود.

نهایی‌سازی برنامه ۵ ساله پژوهش و فناوری

معاون پژوهشی دانشگاه با اشاره به تدوین برنامه پنج‌ساله پژوهش و فناوری که به درخواست دفتر مطالعات راهبردی در حال تهیه است، گفت: امیدواریم این برنامه طی دو ماه آینده نهایی شود. در جلسات هفتگی داخلی، نظرات و پیشنهادهای همکاران جمع‌آوری شده و برنامه نیز تکمیل و پخته‌تر می‌شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

جزئیات آیین‌نامه اعتبار جامع و تخصیص بودجه

وی با اشاره به آیین‌نامه اعتبار جامع مصوب سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان کرد: این آیین‌نامه شامل سه بخش اصلی اعتبار پژوهشی و ارتباطات، مشوق‌های آموزشی و فعالیت‌های اجرایی است.

دکتر صبایی با تأکید بر اهمیت بخش پژوهش در این آیین‌نامه افزود: بر اساس مفاد آیین‌نامه، ۶۷.۵ درصد اعتبار به فعالیت‌های پژوهشی، ۲۲.۵ درصد به مشوق‌های آموزشی (از جمله تدریس دروس بین‌المللی) و ۱۰ درصد به فعالیت‌های اجرایی اختصاص یافته است.

وی اعلام کرد: بودجه مصوب اعتبار جامع در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۰ میلیارد تومان است که نسبت به ۲۵ میلیارد تومان سال گذشته، رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون پژوهشی دانشگاه همچنین با اشاره به تأخیر در ابلاغ اعتبار جامع در سال جاری اظهار کرد: این اعتبار که باید از ابتدای سال اعلام می‌شد، امسال تا آبان‌ماه به تعویق افتاده است. سیاست ما این است که این روند به زمان مقرر بازگردد تا قرارداد جدید در اردیبهشت ۱۴۰۴ منعقد شود.

پیگیری ساده‌سازی فرآیندهای مالی برای اساتید

دکتر صبایی در ادامه به تلاش برای تسهیل فرآیندهای مالی مرتبط با خرید تجهیزات و هزینه‌های پژوهشی اشاره کرد و گفت: مذاکراتی با مسئول امور مالی معاونت پژوهش و فناوری درباره اعطای «کارت اعتباری استاد» یا روش‌های مشابه انجام شده است. هدف این است که بروکراسی اداری کاهش یابد و استاد پس از انجام خرید، تنها گزارش مستندات و فاکتورهای تأییدشده را به امور مالی ارائه کند.