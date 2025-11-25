پخش زنده
رئیس قوه قضائیه در باب توسعه بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی برای زیست و حکمرانی مطلوبتر و شناسایی و رفع آسیبها و موانع این حوزه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، در ادامه سلسله نشستهای مستمر خود با جوامع نخبگانی کشور، نشستی هماندیشانه را با جمعی از فعالان و کنشگران حوزه هوش مصنوعی برگزار کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تحکیم ارتباط متقابل میان قوه قضائیه و نخبگان و فعالان حوزه هوش مصنوعی گفت: ما در حمایت از شما نخبگان و فعالان حوزه هوش مصنوعی تردید به خود راه نمیدهیم؛ در مقابل از شما کمک و مساعدت میخواهیم؛ شما به ما کمک کنید تا کاری کنیم پروندههای قضایی و حقوقی مردم با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند؛ یکی از مسائل ما که برای مردم و مراجعان به دستگاه قضایی نیز بعضاً مشکلساز میشود، مسئله اطاله دادرسیهاست؛ شما به ما کمک کنید تا بتوانیم با بهرهگیری از ابزارهای هوش مصنوعی، زمان رسیدگی به پروندههای قضایی را تقلیل دهیم و بر دقت رسیدگیها بیفزاییم.
محسنی اژهای افزود: در حوزه کارشناسی پروندههای قضائی نیز ما با مسائلی مواجهایم و یکی از دلایلِ عمده اطاله دادرسیها، وجود ایرادات و نواقص در برخی کارشناسیهاست؛ مبنای برخی کارشناسیها مشخص نیست؛ فیالمثال، زمینِ گودبرداری شدهای که میخواست وثیقه شود، توسط اعضای مشهور یک هیئت کارشناسی در ابتدا، ۲۹۵ میلیارد تومان قیمت خورد و همان زمین در فاصله زمانی ۱۱ ماهه با وجود آنکه نوسانات قیمتی در بازار زمین، چندان محسوس نبود، توسط هیئت کارشناسی آخر، ۸ هزار میلیارد تومان قیمت خورد! یعنی هم ۱۱ ماه طول کشید تا فرآیند کارشناسی آن زمین تمام شود و هم آنکه یک اختلاف کارشناسی فاحش در قیمت آن زمین بوجود آمد.
وی گفت: اینها از مشکلات و مسائل ماست؛ در سال تعداد معتنابه و کثیری، زمین و ملک برای وثیقهگذرای کارشناسی میشود؛ برای هر تصادف حداقل ۳ کارشناسی صورت میگیرد؛ برای مزایدهها و مناقصهها، کارشناسی صورت میگیرد و خلاصه کلام آنکه ما از یک طرف، با این همه کارشناسی مواجهایم و از سویی دیگر، نواقصی در فرآیندهای کارشناسی وجود دارد؛ برای مرتفع کردن این نواقص، ما از شما متخصصان و نخبگان حوزه هوش مصنوعی یاری میطلبیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: سالانه مناسبتهایی برای عفو محکومانِ واجد شرایط، مقرر است؛ ما برای تدوین فهرست نهایی این محکومان، در سراسر کشور نیروی انسانی و زمان قابلتوجهی را صرف میکنیم؛ از سویی دیگر، وقتی این فهرست برای من ارسال میشود، من خود را مقیّد میدانم که در باب آن فهرست، دقت و اِمعاننظر داشته باشم؛ فلذا از شما میخواهیم تا به ما کمک کنید با بهکارگیری ابزاهای هوش مصنوعی بتوانیم شاخصهایِ معینِ مرتبط با مقولهی عفوهای مناسبتی را بهینهتر و کارآمدتر تجویز کنیم و فرآیند مربوطه را سریعتر پیش ببریم.
محسنی اژه ای گفت: ما به سازمان بازرسی کل کشور تکلیف کردهایم که اجرای قوانین مرتبط با توسعه استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در دستگاهها را پیگیری کند؛ از سویی دیگر، تلاش خواهیم کرد تا با همکاری قوای مجریه و مقننه، و با بهرهگیری از نقطهنظرات نخبگان حوزه هوش مصنوعی، قوانینی را در زمینه توسعه استفاده از این فرافناوری، وضع کنیم و سایر قوانین مربوطه را نیز درصورت لزوم اصلاح کنیم.
وی به شباهتهای مقوله هوش مصنوعی با مقوله فضای مجازی از حیث فراگیری و اهمیت نوع بینش و نگاه مسئولان به این فناوریها و فرافناوریها اشاره کرد و افزود: مقوله هوش مصنوعی از جهاتی مشابه مقوله فضای مجازی است؛ در اوایل سال ۱۳۹۰، یعنی بیش از ۱۴ سال پیش، رهبر معظم انقلاب، مسئولان کشور را به مقوله فراگیری و توسعه کاربرد فضای مجازی توجه و التفات دادند؛ اکنون پس از ۱۴ سال، باید یک آسیبشناسی مدوّن و جامع انجام دهیم تا بررسی کنیم چقدر توانستهایم از فضای مجازی و مزایا و مواهبِ قابلتوجه آن در جهت منافع و مصالح کشور و مردم بهره بگیریم. چنانچه در این عرصه، اشکالاتی وجود داشته، آیا همه این اشکالات متوجه تحریم و دشمن و کمبود بودجه است یا اینکه در مقولات دیگر مرتبط با فضای مجازی نیز اشکال و ایرادداشتهایم؟
رئیس دستگاه قضا گفت: در حوزه توسعه هوش مصنوعی باید به بخش خصوصی فضا و امکان عرض اندام بیشتری دهیم؛ بارها تاکید کردهام که در کشور باید تکلیف خود را با بخش خصوصی روشن کنیم؛ چنانچه به ترتیب فعلی، عمل شود، نفع و پیشرفت و توسعه کشور، اجرای عدالت، کاهش فاصله طبقاتی و ... حاصل نمیشود.