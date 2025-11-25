پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات اجرایی طرحهای مهم راهسازی و بهسازی راههای روستایی شهرستان اردل با ۶۶ میلیارد تومان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سعید خدابخشی گفت: با برنامهریزی صورت گرفته، عملیات اجرایی شامل آسفالت ۳.۵ کیلومتر مسیر و بهسازی راههای خاکی باقیمانده است. همچنین محور سرخون – سرمازه نیز در حال آسفالت و بهسازی است. ارزش مجموع قراردادهای این طرحها نزدیک به ۶۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: با استفاده از ظرفیت نیروهای راهداری شهرستان و همکاری دستگاههای مرتبط، حاشیهسازی و اصلاح نقاط مستعد حادثه به صورت گسترده انجام شده و بسیاری از مسیرها ایمنسازی شدهاند. مطالعات فنی و مشاوره طرحها با ۳۰۰ میلیون تومان برای هر پروژه انجام و انتخاب شده است.
وی افزود: با پیگیری مستمر، عملیات خاکبرداری و آمادهسازی مسیرها با موفقیت تکمیل شد.