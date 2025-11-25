فرمانده بسیج سازندگی سپاه عاشورا از آبرسانی به ۱۷۸ روستای استان به همّت گروههای جهادی بسیج سازندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار جواد ملک لو در مراسم تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی و محرمیت زدایی ملکان گفت: طرح آبرسانی به ۱۷۸ روستا دراستان امسال به اتمام رسیده و مرحله دوم آبرسانی نیز به بسیج سازندگی استان ابلاغ شده و از ابتدای سال آینده عملیات اجرایی آبرسانی به بیش از ۵۰ روستا نیز آغاز خواهد شد.

فرماندار شهرستان ملکان هم گفت: با همکاری بسیج امسال ۴۰ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان آسفالت ریزی شده است و ۳۰ کیلومتر دیگر در دست اقدام است.

نقی محمدی افزود: برای آسفالت راه‌های روستایی بیش از پنج هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

سرهنگ شاه محمدپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ملکان نیز از بهسازی و مقاوم سازی و بازسازی ۱۰ خانه محروم روستایی به همت گروه‌های جهادی در سال جاری خبرداد و افزود: بازسازی ۲۰ خانه محروم روستایی نیز در دستورکار بسیج سازندگی این شهرستان قرار دارد.