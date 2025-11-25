به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قره‌بیگی بیان کرد: حجم تجارت خارجی انجام شده از طریق گمرکات استان در ۷ ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۲۵۶ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: همچنین از این میزان، تجارت خارجی ۱۱ میلیون و ۱۹۱ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزشی ۵ درصد افزایش داشته است.

خوزستان با دارا بودن ۱۳ گمرک امسال از نظر حجم تجارت خارجی در بین ۳۱ استان کشور در جایگاه دوم گرفت.