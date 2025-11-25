



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری سارق کابل مخابرات حین سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "حمیدرضا مصطفایی" در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل مخابراتی در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران پاسگاه انتظامی جره و بالاده با کار اطلاعاتی و گشت زنی هدفمند یک سارق را حین سرقت شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند، تصریح کرد: متهم در بازجویی فنی به ۷ فقره سرقت کابل‌های مخابراتی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد، خاطر نشان کرد: امید است شهروندان هشدار‌های انتظامی را به کارگیری کنند و فرصت وقوع انواع جرایم را از مجرمان و مخلان نظم و امنیت جامعه سلب کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.