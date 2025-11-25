پخش زنده
مسول بسیج جامعه پزشکی کشورگفت: در اجرای طرح نفس سه سال گذشته ۱۹ هزار مادر باردار از سقط جنین خود منصرف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دکتر محمد حسین زارع در همایش ایران جوان بمان با بیان اینکه بسیج جامعه پزشکی برنامههای متعددی در زمینه ارتقای سلامت جامعه در دستور کار دارد، گفت: در موضوع جوانی جمعیت، یکی از مهمترین برنامه ها، «طرح نفس» است البته در طرح نفس باید سایر ارگانها هم وارد میدان شده و همکاریهای بین بخشی تقویت شود.
وی افزود: در سه سال گذشته بیش از ۱۹ هزار مادر باردار متقاضی عمدی سقط جنین با روشهای مختلف آنان را از این تصمیم منصرف کرده و بیش از ۱۲ هزار از این موارد را قرار بود که سقط جنین بکنند فرزندی را بدنیا آورده و موجبات استحکام خانواده را فراهم کردهاند.
وی ادامه داد: در طرح نفس، اقدامات عملیاتی نیز در کشور انجام و مراکز مردمی نفس در کل کشور راه اندازی شده که امیدواریم با اجرای این طرح، بتوانیم گامهای موثری برای جوانی جمعیت برداریم.
همایش فرهنگی- آموزشی با هدف ترویج سبک زندگی سالم، تقویت هویت ملی و افزایش مشارکت جوانان در فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی، درمحل سالن شهید فهمیده اسفراین برگزارشد.