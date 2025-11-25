پخش زنده
امروز: -
مستند «چشم دل»، فیلم «شرلوک هلمز»، فیلم «معلم اختاپوس من» و پویانمایی «زازی»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «چشم دل» امروز ساعت ۱۵ از شبکه مستند پخش میشود. این مستند روایتی از خاطرات سعید نیازی از جانبازان دوران دفاع مقدس است
شبکه سه «شرلوک هلمز»، را امروز ساعت ۱۵ پخش میکند. تلاش کاراگاه هلمز و دستیارش دکتر واتسن برای حل یک معمای جنایی موضوع این فیلم است.
«معلم اختاپوس من»، امروز ساعت ۱۸ با کیفیت فور کی از شبکه فراتر پخش میشود. در این فیلم داستان دوستی یک مستند ساز با یک اختاپوس در آبهای آفریقای جنوبی است.
شبکه پویا «زازی»، را شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه پخش میکنداین مجموعه درباره دو دوست است که همراه خانوادههای شان در کنار دریا زندگی میکنند.