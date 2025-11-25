تحلیلگر جهان عرب و سردبیر رای الیوم با اشاره به شهادت فرمانده برجسته حزب الله به دست رژیم صهیونیستی، از واکنش حتمی، قریب‌الوقوع و دردناک به این اقدام تروریستی سخن گفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عبدالباری عطوان تحلیلگر جهان عرب و سردبیر رای الیوم با اشاره به شهادت فرمانده برجسته حزب الله به دست رژیم صهیونیستی، از واکنش حتمی، قریب‌الوقوع و دردناک به این اقدام تروریستی تل آویو سخن گفت.

وی افزود: این حملات نمایشی و تحریک آمیز اسرائیل بیانگر هراس این رژیم از بهبودی اوضاع نظامی و موفقیت فرماندهان نظامی جوان حزب الله در سروسامان دادن اوضاع داخلی برای نبرد بزرگ است که به طور حتم و به زودی رخ خواهد داد. فرماندهی نظامی حزب الله که در کمال سکوت و زیرکی فعالیت می‌کند، مکان و زمان واکنش به حمله اسرائیل را مشخص می‌کند.

این تحلیل گر جهان عرب ادامه داد: نتانیاهو به دنبال کشاندن حزب الله به واکنش فوری است تا حمله زمینی، هوایی و دریایی گسترده علیه لبنان را توجیه کند و حزب الله را مسئول بداند و قبل از اینکه حزب الله به اوج آمادگی برسد آن را هدف قرار دهد؛ اما این حرکت نتیجه‌ای نخواهد داشت تا حزب الله به اوج آمادگی برسد و زمان مناسب برای واکنش زلزله وار فرا برسد.