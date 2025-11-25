به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به الگوی حاکم در نقشه‌های پیشیابی، شرایط جوی همچنان تا پایان هفته پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود و تغییرات دمای هوا در این بازه زمانی محسوس نخواهد بود.

لطفی افزود: وقوع یخبندان شبانه در نقاط سردسیر استان همچنان قابل پیش‌بینی است.

وی گفت:از اواخر وقت چهارشنبه هم افزایش متناوب ابر در منطقه قابل انتظار است.

کارشناس هواشناسی گفت:ایستگاه‌های اسفدن، سربیشه، سه قلعه، بیرجند، اسلامیه، غنی آباد، آرین شهر و بشرویه یخبندان را گزارش کردند و سربیشه با کمینه دمای منفی ۵ درجه سردترین نقطه استان بود.

لطفی افزود: روز گذشته ایستگاه‌های طبس و نهبندان با بیشینه دمای ۲۴ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند و تغییرات دما در شبانه روز گذشته در بیرجند بین منفی ۳ و ۲۳ درجه سلسیوس ثبت شده است.