محسن رضایی درجلسه شورای برنامه ریزی استان کرمان گفت:جنگ و فشار برای این است ایران پیشرفت نکند،بمب اتم بهانه‌ای بیش نیست.

می خواهند ایران پیشرفت نکند؛بمب اَتم بهانه است.

می خواهند ایران پیشرفت نکند؛بمب اَتم بهانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محسن رضایی دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که امروز در سفر به کرمان در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان حضور یافت

وی در حاشیه این نشست به خبرنگارخبرگزاری صداوسیماگفت:امروز مهمترین مسئله ما پیشرفت ایران است،جنگ و فشار برای این است ایران پیشرفت نکند،وگر نه بمب اتم بهانه ای بیش نیست.

محسن رضایی افزود باید تلاش کنیم حکمرانی اقتصادی سرعت بیشتری بگیرد و اختیارات بیشتری به استانها داده شودو باید با مدیریت قوی مشکلات استان‌ها را حل و فصل کرد.

دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بیان کرد:فعالیت‌های خوبی در استان کرمامن چه در حوزه آب و چه در بخش صنعت اغاز شده است.

محسن رضایی همچنین در مراسم شهدای گمنام شهرستان کرمان حاضر شدو به مقاو والای شهیدان بویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.