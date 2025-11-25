مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی به ویژه آنفلوآنزا طی روز‌های اخیر در استان افزایش قابل توجهی یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا در استان کردستان منتشر شده است، افزایشی که هم سرعت آن قابل توجه بوده و هم الگوی شیوع آن با سال‌های گذشته متفاوت است.

در گفت‌وگوی ویژه خبری صبحدم امروز دکتر یوسفی، مدیر بیماری‌های واگیر و غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان ابعاد این وضعیت، عوامل شدت گرفتن شیوع، گروه‌های در معرض خطر و مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه را بررسی کرد.