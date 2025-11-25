به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بازرگانی اداره‌کل غله مازندران گفت: فرآیند تولید روغن تنظیم بازاری در مازندران با ورود بخشی از مجوز ۸ هزار تنی روغن خام به استان آغاز شد.

محمود کاظمی‌نژاد در بازدید از خط تولید شرکت کشت و صنعت شمال گفت: این اقدام در چارچوب برنامه ملی تأمین روغن و با پیگیری‌های استاندار مازندران انجام شده است.

وی افزود: فرآیند تصفیه، بسته‌بندی و آماده‌سازی بطری‌های ۸۱۰ گرمی در این شرکت آغاز شده و محموله‌های نهایی پس از کنترل کیفیت، علاوه بر ذخیره‌سازی در انبارهای کالاهای اساسی مازندران، به چند استان دیگر نیز جهت تنظیم بازار ارسال خواهد شد.

کاظمی‌نژاد تأکید کرد: این عملیات به منظور تکمیل به‌موقع چرخه تولید و توزیع، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از کمبود احتمالی کالاهای اساسی در حال انجام است.