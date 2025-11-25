پخش زنده
یادواره شهید ابراهیم یاراحمدی به عنوان شهید آبروی محله در محله امیرآباد شهر هشتبندی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت امام رضا علیه السلام هشتبندی گفت: یادواره شهید ابراهیم یاراحمدی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی حماسه آفرینی، فداکاری و جانفشانیها و از خودگذشتگی شهیدان به نسل امروز برگزار شد.
سرهنگ پاسدار حسن خاکساری گفت: برگزاری یادواره شهدا یادآور این است که مردم همیشه در صحنه ایران همواره در راه شهدا ایستادهاند و راه آنها را ادامه میدهند.
شهید ابراهیم یاراحمدی در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۶۶ در سن۲۰ سالگی در اشنویه به شهادت رسید.
مدیحهسرایی ذاکرین اهل بیت (ع) در وصف شهدا، خاطرهگویی همرزمان شهدا و تجلیل از خانواده معظم شهید در محله امیرآباد شهر هشتبندی از جمله برنامههای اجرایی این مراسم معنوی بود.