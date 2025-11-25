به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ، مهدی چمران امروز سه شنبه در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر با بیان اینکه هرچند باید ۶ ماه پیش جلسه وزارت کشور با دستگاه‌های مسئول در آلودگی هوا برگزار می‌شد، گفت: امروز هم دیر نیست و باید این جلسه برگزار شود. اگر این اقدام انجام نشد، شورا این جلسه را برگزار و اعلام خواهد کرد که کدام دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک این اقدام را انجام نداده‌اند تا مورد بازخواست عمومی قرار بگیرند.

وی در واکنش به اظهارات یکی از اعضا مبنی بر تولید موتورسیکلت برقی و فعالیت آنها در سطح شهر، تأکید کرد: شهرداری به وظایف خود عمل کرده است؛ شهرداری موتورسیکلت تولید نمی‌کند. ما با سازندگان صحبت کردیم و گفتند، چون قیمت آن گران‌تر است به آنها یارانه بدهیم تا موتورسیکلت تولید کنند. ما می‌توانیم بخشی از این کمک را بپذیریم که به جای ساخت موتورسیکلت‌های بنزینی موتورسیکلت‌های برقی تولید کنند.

چمران افزود: بین ۲۰ تا ۲۲ درصد آلودگی هوا در تهران مربوط به موتورسیکلت‌ها است که اگر برقی شوند، می‌توان این آلودگی را کاهش داد. البته ایمنی موتورسیکلت‌ها نیز باید دنبال شود. در بخش مترو امیدواریم یک رام قطار تا پایان سال وارد تهران شود، اما در بخش اتوبوس، امروز ظرفیت خالی تولید در بخش داخلی را داریم.

چمران گفت: پیش از این حق داشتیم که اتوبوس خارجی بخریم، اما امروز ظرفیت تولید داخلی وجود دارد و در بازدیدی که از دو شرکت اتوبوس سازی داشتیم، اعلام کردند که سالانه می‌توانند سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ما تحویل دهند و بار‌ها تأکید داشتند که تا پایان امسال هم ۸۰۰ دستگاه اتوبوس به ما می‌دهند که به شهردار و معاون حمل و نقل و ترافیک اعلام کردیم که در این زمینه فعال شوند و اتوبوس داخلی با استاندارد‌های خوب بین المللی استفاده کنند و درگیر گرفتاری‌های ورود و خروج و گمرک نشوند. شهرداری تهران در اجرای قانون هوای پاک به وظایفش عمل کرده است

درادامه مهدی پیرهادی ، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: از بین ۲۳ دستگاه مسئول در اجرای قانون هوای پاک، شهرداری تهران یازدهمین نهاد است، اما به وظایف خود در این راستا عمل کرده است.

پیرهادی درخصوص اجرای قانون هوای پاک در کشور، اظهار کرد: مسئولیت پیگیری امور در این بخش برعهده سازمان محیط زیست است و ما بار‌ها این موضوع را به رسانه‌ها اعلام کردیم که پیگیری اجرای قانون هوای پاک باید توسط معاون اول رئیس جمهور صورت بگیرد.

وی ادامه داد: اگر یک نهاد در اجرای قانون هوای پاک باید تجلیل شود، آن نهاد شهرداری است و به تمامی تکالیف خود در این زمینه عمل کرده است. شهرداری تهران اقدامات ارزشمندی در بخش فرهنگی و اجتماعی انجام داده است

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در نشست شورا گفت: شهرداری تهران اقدامات ارزشمندی در طول چند سال اخیر در بخش فرهنگی و اجتماعی انجام داده است.

زهرا شمس احسان تصریح کرد: تجربه شرایط اخیر نشان داده که مدیریت شهری صرفاً نمی‌تواند اقدامات روزمره انجام دهد و باید برای بحران آماده باشد و افزایش تاب آوری اجتماعی یک ضرورت مهم محسوب می‌شود.

وی افزود: باید ظرفیت‌های نهادی و توانمندسازی شهروندان در محلات برای افزایش تاب آوری اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد. منابع باید با رویکرد‌های راهبردی هزینه شود و بدون برنامه ریزی منسجم و اختصاص اعتبارات به سناریو‌های بحران، اقدامات کم اثر خواهد بود.

شمس احسان همچنین تصریح کرد: در حوزه خانواده و گروه‌های کانونی به عنوان مستحکم‌ترین سنگر در برابر بحران، باید این بخش را مورد توجه قرار داد و آن را مستحکم کرد. پس از این حوزه، مستحکم سازی گروه بانوان نیز اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه در مدیریت آسیب‌های اجتماعی باید به سمت رویکرد‌های پیشگیرانه برویم، گفت: باید گرمخانه‌ها پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند و مهارت‌های مورد نیاز به آن‌ها آموزش داده شود. مهارت‌های تخصصی باید به سطح محلات برود تا بتوان شایعات را کنترل کرد.

شمس احسان با تأکید بر اینکه شناسایی و سازماندهی گروه‌های داوطلب مدیریت محله محور نیز در این زمینه مورد اهمیت است، اظهار کرد: باید در چارچوب سیاست‌های مدیریت شهری اقدام کرد و محور‌های اصلی تحول را در این بخش تدوین کرد و شبکه‌های داوطلبانه باید در این راستا تقویت شوند. وی افزود: گزارش دوره‌ای از اجرای سند راهبری تاب آوری اجتماعی باید در شورا ارائه شود تا بتوان زمینه ارتقاء را فراهم کرد. تنها ۲ فاز از ۵ فاز پروژه زیرگذر میدان سپاه باقی مانده است

درادامه، حجت الاسلام سیدمحمد آقامیری ، رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه از ۵ فاز اجرایی زیرگذر میدان سپاه تنها دو فاز باقی مانده که پایان سال تکمیل خواهد شد، گفت: معاونت فنی و عمرانی در تلاش است که این طرح سریع‌تر اجرا شود.

آقامیری گفت: به علت تلاقی بزرگراه صیاد با میدان سپاه شاهد ترافیک و چراغ قرمز طولانی این محدوده بودیم و به دنبال آن طرح زیرگذر میدان سپاه پیش بینی شد.

وی افزود: این طرح در پنج فاز زیر نظر پلیس راهور از سال قبل آغاز شد و طول آن ۵۵۰ متر و متراژ سازه زیرگذر ۴۰ متر است. تنها یک باکس باقی مانده که اگر اجرایی شود مانعی برای اجرای تونل متوسلیان باقی نخواهد ماند.

آقامیری با بیان اینکه دو فاز دیگر باقی مانده که با رفع معارض گاز و آب تا پایان سال تکمیل خواهد شد، گفت: معاونت فنی و عمرانی در تلاش است که این طرح سریع‌تر اجرا شود.