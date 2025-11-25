پخش زنده
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان از ثبت ورود و خروج ۱۸ میلیون خودرو در استان در ۸ ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق نیا با اشاره به ثبت ورود و خروج ۱۸ میلیون خودرو در استان در ۸ ماهه امسال گفت: این میزان تردد خودرو رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
وی محورهای آبادان - خرمشهر، بندر امام خمینی (ره) -ماهشهر و اهواز - اندیمشک را پرترددترین محورهای خوزستان برشمرد.
به گفته حق نیا در این مدت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تخلف سرعت و تخلف خودروهای باری در محورهای استان به ثبت رسیده است که بیشترین تخلفات مربوط به محورهای اهواز - اندیمشک، اهواز - ایذه و اهواز - خرمشهر بوده است.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به عملکرد سامانه ۱۴۱ افزود: در ۸ ماهه امسال ۱۵۴ هزار تماس با سامانه تلفنی ۲۴ ساعته ۱۴۱ توسط کاربران جادهای برقرار شده که ۹۹.۶ درصد تماسها موفق بوده و میانگین زمان تماس کاربران جادهای با اپراتورهای این سامانه ۹۹ ثانیه بوده است.