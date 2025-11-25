فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم از دستگیری یک شکارچی متخلف و کشف و ضبط دو رأس میش و بره وحشی و یک قبضه سلاح گلوله زنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: پس از اطلاع از اقدام به شکار یک شکارچی غیرمجاز در منطقه آزاد (بیرون از منطقه حفاظت شده و شکارممنوع)، عملیات ردزنی و کشف تخلف صورت گرفته به صورت شبانه آغاز شد.

محمدرضا عابدی مقدم افزود: پس از شناسایی فرد متخلف، بلافاصله هماهنگی لازم جهت اخذ دستور قضایی برای ورود به منزل انجام شد و با همراهی مأموران انتظامی و تفتیش منزل شکارچی متخلف، لاشه دو رأس میش و بره وحشی به همراه یک قبضه سلاح گلوله زنی و ادوات شکار کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه هرگونه شکار و صید بدون اخذ مجوز‌های قانونی در تمامی مناطق و زیستگاه‌های طبیعی ممنوع و جرم است تصریح کرد: بر اساس قوانین و ضوابط زیست محیطی، با تمامی تخلفات در حوزه شکار و صید و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی قاطعانه برخورد می‌شود.