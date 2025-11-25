نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران موفق به دستگیری ۵ حفار غیرمجاز در شهرستان آمل و کشف یک دستگاه فلزیاب و ابزار حفاری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران اعلام کرد: پنج حفار غیرمجاز در شهرستان آمل دستگیر و یک دستگاه فلزیاب دیجیتال همراه با ابزار حفاری از آنان کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمدرضا کردان گفت: این عملیات پس از دریافت گزارش از سوی میراث‌بانان افتخاری مبنی بر فعالیت مشکوک در یک منزل شخصی و با هماهنگی مقام قضایی و نیروی انتظامی انجام شد.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت شهرستان آمل بلافاصله به منطقه اعزام و پس از شناسایی و بررسی، موفق به دستگیری این متخلفان شدند.

کردان با تشکر از اطلاع‌رسانی به موقع هم‌استانی‌ها، تأکید کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی در استان مازندران به دلیل گستردگی و پراکندگی آثار، نیاز به مشارکت همه‌جانبه هم‌وطنان دارد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران از عموم مردم درخواست کرد گزارش‌های خود در مورد هرگونه فعالیت غیرمجاز را به سامانه ۳۳۹۱۰۰۷ اعلام کنند.