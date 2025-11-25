«احمد کرمی» صبح امروز به شهرستان آبدانان رفت و از نزدیک مشکلات مردم شهرک هزارانی را رصد و پیگیری کرد.

در سفر استاندار ایلام به آبدانان، پیگیری می‌شود:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام در سفر خود به شهرستان آبدانان از سیلبند شهرک هزارانی بازدید کرد و دستورات لازم را برای اصلاح و تکمیل این سیلبند صادر کرد.

وی همچنین از چندین خیابان این شهرک نیز بازدید کرد و قول مساعد داد تا در اسرع وقت و با تخصیص اعتبارات، روکش آسفالت، انجام شود.

کرمی از منازلی که در سیل اخیر، خسارت دیده بودند نیز بازدید کرد و گفت: برآورد خسارت‌ها انجام شده و با اختصاص اعتبارات، زیرساخت‌های خسارت دیده این شهرک، ترمیم خواهد شد.

حضور در مراسم یادواره شهدای بمباران هوایی بخش سراب باغ و دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه‌های استاندار در آبدانان است.