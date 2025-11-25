پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند گفت: پنج هزار پرس غذا به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در گتوند طبخ و بین نیازمندان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرهنگ پاسدار علی جعفری بیان کرد: این اقدام به همت پایگاهها و گروههای جهادی انجام و غذاها بین نیازمندان مناطق کمبرخوردار این شهرستان توزیع شد.
وی افزود: حضور شهید گمنام در این شهرستان به غنای مجالس عزای حضرت فاطمه (س) افزود و شهید گمنام در بیش از هشت برنامه در هیاتهای مذهبی مورد استقبال عزاداران قرار گرفت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند با اشاره به استقبال خوب جوانان و نوجوانان در ویژه برنامههای ایام فاطمیه گفت: امید است بتوانیم از تعالیم قرآنی بهره گرفته و مانند حضرت زهرا (س) پیرو و حامی ولایت باشیم.
سرهنگ جعفری گفت: بیش از ۱۱۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، محرومیتزدایی، سازندگی، علمی و پژوهشی در راستای ترویج فرهنگ دفاع مقدس در کنار اقدامات دفاعی و نظامی به مناسبت هفته بسیج در گتوند در حال برگزاری است.
وی افزود: برگزاری میز خدمت، احداث پنل خورشیدی، بیابانزدایی و طرح کاشت نهال، کمکهای مؤمنانه، ساخت خانه نیازمندان، مسابقات قرآنی، اکران فیلم، قدردانی از منتخبان بسیج و تجلیل از امین میرزازاده به عنوان بسیجی نمونه از جمله برنامههای این هفته در گتوند است.