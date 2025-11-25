نمایندگان مجلس شورا اسلامی با اجرای تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت کردند.

ابتدا رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزار‌های حاکمیت گریز فیلترشکن‌ها را به شرح ذیل قرائت کرد:

بازگشت به نامه شماره ۴۸۲۰۲۴۸ مورخ ۷ مهرماه ۱۴۰۴ و نامه شماره ۴۳۶۲۵۹ مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان در خصوص تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت گریز فیلترشکن‌ها و تحقیق و تفحص درباره عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن در ایران، به استحضار می‌رساند در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتداً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۱ مهر ۱۴۰۴ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۶ مهر ۱۴۰۴ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون موضوع در جلسه رسمی مورخ ۸ مهر ۱۴۰۴ کمیسیون که با حضور ۱۸ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح و پس از استماع نظر طرفین، دو فقره تحقیق و تفحص مذکور به دلیل مشابهت موضوعی، یکدیگر ادغام و ضرورت انجام آنها در قالب یک فقره تحقیق و تفحص تحت عنوان تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) در محور‌های ذیل به تصویب رسید.

۱-ترافیک ورودی و خروجی و تولیدی کشور به چه میزان است؟

-ترافیک مصرفی داخلی به مصرفی خارجی به چه میزان است؟

-چه برنامه‌ای برای افزایش سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کشور و تحقق هدف ۷۰ درصد ترافیک داخلی دارید؟

-با توجه به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکو‌های خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟

-چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکو‌های خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟

-چه اقدامی برای حکمرانی مناسب کلان داده‌ها انجام داده‌اید؟

۳-داده‌ها و اطلاعات رمز شده توسط ابزار‌ها و سکو‌های خارجی که غیر قابل نظارت توسط مراجع ذی صلاح است، عمدتاً به ترتیب حجم داده توسط کدام سامانه‌ها و نرم‌افزار‌ها تبادل می‌شود؟

۴-چه تدابیری از سوی دستگاه‌های حاکمیت دولتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهره‌برداری و سوء استفاده دشمنان اجرا می‌شود؟

۵-چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزار‌های مختلف حاکمیت گریز و دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزار‌های موسوم به فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها ذینفع هستند؟

۶-با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ همتی فیلترشکن فروشی، سهم درآمد طرف‌های ذینفع چگونه است؟ طرف‌های ذینفع فوق چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟

-چه اقداماتی برای مقابله با چنین تجارت زیرزمینی که ضرر آن به مردم می‌رسد انجام شده است؟

۷-مبنای قیمت گذاری ترافیک و پهنای باند اینترنت برای مردم به عنوان مصرف کننده نهایی چیست؟ مردم تا کجا هزینه‌های ناشی از عدم مدیریت بهینه شبکه را باید بپردازند؟

۸-دستگاه‌های همکار و ناظر در تبادل داده کشور چه نظارتی در حفظ داده شهروندان در این فضای فیلترشکن فروشی دارند؟

۹-با تخلفات اشخاص و ماموران دولتی ذینفع در مافیای فروش فیلترشکن چه برخوردی صورت گرفته است؟

۱۰-برای حفظ سلامت و امنیت روانی کودکان در فضای مجازی و کمک به والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح داده‌های اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانوار‌ها در بهره‌گیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام داده‌اید؟

۱۱-با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزار‌های حاکمیت گریز منجر به دسترسی سکو‌های خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است برای مقابله با فیلترشکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ ظاهرا حتی اقدامات قبلی تعطیل شده‌اند.