دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، صبح امروز با سناتور محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این دیدار، طرفین درباره مسائل دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و راهکارهای تقویت همکاری‌های امنیتی و سیاسی تبادل نظر کردند.

آقای لاریجانی در بدو ورود به پاکستان، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر اهمیت راهبردی پاکستان در منطقه پاکستان را کشوری مهم و تأثیرگذار در معادلات امنیتی منطقه عنوان کرد و گفت: توسعه همکاری‌های دوجانبه میان تهران و اسلام آباد می‌تواند نقش مؤثری در تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای ایفا کند.