ماموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان سه متخلف شکار و صید را حین شروع به شکار در بندرعباس دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: از متخلفان چهار قبضه سلاح (مجاز و غیرمجاز)، ۲۵ عدد فشنگ و دو دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

کاظم شریفی افزود: پرونده متخلفان درحال گذراندن مراحل قضائی است.

طبیعت دوستان در سراسر استان با مشاهده هرگونه ناملایمات زیست محیطی (شکار و صید، آلایندگی، قطع درختان و.) می‌توانند با سامانه ۱۵۴۰ و یا نزدیکترین اداره محیط زیست و یا پاسگاه محیط بانی ارتباط بگیرند.