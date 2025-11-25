پخش زنده
امروز: -
پیامرسان «بله» از دقایقی پیش با اختلال در نسخههای تحتوب و دسکتاپ روبهرو شده و کاربران از تأخیر در ارسال پیام خبر میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاربران پیامرسان «بله» از دقایقی پیش با اختلال در اتصال و ارسال پیام مواجه شدهاند. این مشکل در نسخههای تحتوب و دسکتاپ این پیامرسان محسوستر از نسخه تلفن همراه، گزارش شده است.
این اختلال باعث کندی در تبادل پیام و محدودیت در دسترسی برخی کاربران شده و تیم فنی بله به خبرگزاری صداوسیما گفت که در تلاش برای رفع این مشکل است.
خبرگزاری صدا و سیما تا حل اختلال، موضوع را پیگیری میکند.