به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده‌ولی فقیه در گیلان امروز در جمع اعضای ستاد ازدواج دانشجویی و برخی از مسئولان دانشگاه‌های گیلان، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج آسان و ازدواج دانشجویی گفت: ازدواج دانشجویی یکی از اقدامات خوبی است که باید با حمایت از دانشجویان این فرهنگ را گسترش دهیم.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه در گذشته ازدواج‌ها به شیوه سنتی صورت می‌گرفت و امروز به شیوه‌های نوین انجام می‌شود افزود: توجه به مقوله ازدواج به روش‌های مناسب و با آگاهی و شناخت طرفین، سبب می‌شود زندگی زوجین پایدار باشد و جلوی بسیاری از آسیب‌ها از جمله پدیده طلاق گرفته شود و باید بیش از اینکه در بخش سخت افزاری این امر بکوشیم کار فرهنگی و نرم افزاری صورت گیرد.

وی همچنین بر لزوم حمایت‌های مالی و مشاوره‌ای زوج‌های جوان دانشجو تاکید کرد و افزود: باید با سازو کار‌های مناسب به گونه‌ای برنامه ریزی شود که زوج‌های دانشجو پس از آغاز زندگی مشترک هم حمایت شوند.

در این نشست همچنین حجت الاسلام والمسلمین قلندری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان، بر ضرورت ترویج ازدواج آسان و دانشجویی در دانشگاه‌ها تاکید کرد و افزود: خوشبختانه بر اساس آمار‌ها ازدواج دانشجویی از جمله ازدواج‌های پایدار است و آمار طلاق در این ازدواج زیر ۶ درصد ثبت شده است.

رضایی دبیر اجرایی ستاد ازدواج دانشجویی گیلان هم با بیان اینکه پارسال ۹۷ دانشجو در این طرح شرکت کرده بودند گفت: امسال هم ۱۲۰ دانشجو برای شرکت در طرح ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده‌اند که در آینده‌ای نزدیک در جشن ازدواج دانشجویی شرکت خواهند کرد.