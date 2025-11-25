پاسخگویی به ۸۰ نفر در میز خدمت دادگستری خراسان جنوبی
۸۰ نفر در میز خدمت دادگستری خراسان جنوبی بهطور مستقیم مسائل و مشکلات خود را با مسئولان قضائی در میان گذاشتند.
، رئیس کل دادگستری استان در میز خدمت دادگستری کل استان با اشاره به اینکه این رویداد با عنوان سهشنبههای مردمی و با هدف تقویت ارتباط بین دستگاه قضایی و شهروندان و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم طراحی شده است گفت: در این برنامه، ۸۰ نفر از شهروندان بهطور مستقیم مسائل و مشکلات خود را با مسئولان قضائی در میان گذاشتند.
عبدالهی با تأکید بر اهمیت ارتباط بیواسطه با مردم، افزود: این برنامه فرصتی است تا شهروندان بهطور مستقیم و بدون واسطه مشکلات خود را مطرح کنند و ما نیز بهعنوان خدمتگزاران قضایی، در راستای حل این مشکلات اقدام کنیم.
وی گفت: ما به دنبال آن هستیم که صدای مردم را بشنویم و برای رفع مشکلات آنان گام برداریم.
رئیس کل دادگستری استان به مراجعات مردمی نیز اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین دلایل مراجعات مردمی، اعتراض به دادنامهها است.
عبدالهی گفت: صدور حکم عادلانه منوط به شنیدن دقیق سخنان طرفین دعوا و تحلیل مدارک و مستندات آنان است و همکاران قضائی استان نسبت به این موضوع باور و اهتمام ویژه دارند.
وی با بیان اینکه در این نشست، دستورات لازم صادر شد تا به مسائل و دغدغههای افراد حاضر رسیدگی شود افزود: این برنامه، علاوه بر ارائه خدمات حقوقی، فضایی را فراهم کرد تا شهروندان بتوانند با مسئولان قضایی بهطور مستقیم گفتوگو کنند و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند و در صورت امکان، اقدامات لازم همان زمان انجام میشود و در غیر این صورت، برای بررسیهای تکمیلی پیگیری خواهد شد.
این اقدام در خصوص تحقق سیاستهای قوه قضائیه در خصوص تکریم اربابرجوع و دسترسی آسان مردم به مسئولان قضائی اجرا شد.