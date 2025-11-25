در نشست مشترک معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی، وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه و راهکار‌های تقویت و حمایت از آنها بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مشترک ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف بررسی آخرین وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور فعال در حوزه گیاهان دارویی برگزار شد.

این نشست با حضور تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، و دامون رزمجویی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی تشکیل شد.

تشریح وضعیت و چالش‌های زیست‌بوم گیاهان دارویی

در این نشست، گزارشی از میزان بهره‌مندی شرکت‌های این حوزه از ظرفیت‌های «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» ارائه شد و روند توسعه خدمات تخصصی برای حمایت از کسب‌وکار‌های فعال در بخش گیاهان دارویی و طب ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان ستاد همچنین چالش‌های ساختاری، نیاز‌های فناورانه و فرصت‌های توسعه بازار این شرکت‌ها را تشریح کردند.

برنامه‌ریزی منسجم و توسعه زیرساخت‌های فناورانه برای تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی

دامون رزمجویی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، در این نشست با اشاره به اهمیت رو به گسترش صنایع مبتنی بر گیاهان دارویی در اقتصاد سلامت کشور، گفت: رشد شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه زمانی شتاب می‌گیرد که برای توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، از مرحله کشت و فرآوری تا تولید محصولات فناورانه و ورود به بازار، برنامه‌ریزی منسجم و مبتنی بر نیاز‌های واقعی صنایع انجام شود.

او افزود: یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های فعال این حوزه، کمبود زیرساخت‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی است؛ موضوعی که باید با توسعه خدمات پشتیبان، ارتقای استاندارد‌ها و گسترش مراکز آزمون تخصصی برطرف شود.

رزمجویی همچنین تأکید کرد: بازار فرآورده‌های گیاهی و دانش‌بنیان در کشور ظرفیت بالایی دارد، اما برای تبدیل این ظرفیت به ارزش اقتصادی، اتصال شرکت‌ها به بازار، توسعه فناوری‌های نوین و حمایت هدفمند از کسب‌وکار‌های نوپا ضروری است.

استمرار حمایت از کسب‌وکار‌های نوآور حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، نیز در این نشست با اشاره به نقش رو به رشد شرکت‌های فناور در ارتقای اقتصاد سلامت، بر تقویت تعاملات میان دستگاه‌های مرتبط، تسهیل فرآیند‌های حمایتی و توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان تأکید کرد.

امرایی در ادامه بیان کرد: حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی در قالب برنامه‌های توانمندسازی و توسعه فناوری ادامه خواهد یافت.

در پایان این جلسه، پیشنهاد‌هایی برای تقویت فرآیند‌های حمایتی، ارتقای سطح فناوری شرکت‌ها، توسعه شبکه‌های تخصصی و افزایش ارتباط با بازار‌های داخلی و خارجی مطرح شد.

این نشست، مقدمه‌ای برای تدوین برنامه‌های مشترک میان ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد یک چارچوب منسجم برای توسعه زیست‌بوم گیاهان دارویی در کشور عنوان شد.