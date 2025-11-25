پخش زنده
تکواندو کار شهرضایی بر سکوی سوم المپیک ناشنوایان ژاپن ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرضا گفت: در جریان رقابتهای تکواندو بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ که در توکیو (ژاپن) در حال برگزاری است، وحید زینلی ملیپوش شهرضایی نشان برنز این رقابتها را کسب کرد.
میثم شکیبزاد افزود: زینلی در وزن ۶۸ کیلوگرم، در نخستین دیدار خود حریف قزاقستانی را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست داد، اما در دومین مبارزه برابر نماینده یونان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد.
وی گفت: زینلی در دیدار ردهبندی برای کسب نشان برنز به مصاف تکواندوکاری از کرهجنوبی رفت و در دو راند متوالی با نتایج ۱۸ بر ۸ و ۲۰ بر ۵ به پیروزی رسید تا سومین سکوی رقابتها را از آنِ خود کند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه دارد.
کاروان ورزش ایران در ۱۲ رشته، ورزشکار اعزامی به المپیک ناشنوایان داشت.