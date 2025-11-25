به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: در راستای برخورد با متخلفان زیست‌محیطی و حفاظت از تنوع زیستی استان، طی آبان‌ماه ۳۲ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی افزود: با تلاش محیط‌بانان از سه مورد شروع به شکار غیرمجاز جلوگیری شد و ۵ قبضه سلاح مجاز و ۲ قبضه سلاح غیرمجاز هم کشف و ضبط گردید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بیان کرد: در راستای جلوگیری از تخریب مراتع و ورود دام به مناطق تحت مدیریت، تعداد ۴۲۰۰ رأس دام که اقدام به چرای غیرمجاز کرده بودند، صورت‌جلسه تنظیم شده و از مناطق خارج شدند.

شکاریان گفت: با توجه به آغاز فصل جفت‌گیری گونه‌هایی مانند قوچ و میش، کل و بز، آهو و سایر حیات‌وحش، از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه تخلف زیست محیطی را از طریق تلفن گویای ۱۵۴۰ به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.