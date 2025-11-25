با افزایش آلایندگی در قزوین و محمدیه، محدودیت‌های ورزشی و نظارت بر معاینه فنی خودرو‌ها تشدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد:این تصمیمات شامل توقیف خودرو‌های فاقد معاینه فنی توسط پلیس راهور، ممنوعیت حضور سالمندان، خردسالان و بیماران قلبی در فضای باز، محدودیت فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان و ورزشکاران در محیط‌های روباز و توصیه جدی به استفاده از حمل‌ونقل عمومی است.

سیداسدالله هاشمی افزود: کنترل معاینه فنی خودرو‌ها به‌طور ویژه در خیابان‌ها تشدید خواهد شد. همچنین زنگ ورزش مدارس لغو شده و فعالیت‌های بدنی دانش‌آموزان در فضای باز به شدت محدود می‌شود.

به گفته سخنگوی کارگروه اضطرار، دانشگاه علوم پزشکی به گروه‌های حساس توصیه کرده است تنها برای امور ضروری از منزل خارج شوند و حتماً از ماسک استفاده کنند. شهرداری نیز موظف به نظارت بر جلوگیری از سوزاندن زباله و کاهش فعالیت‌های عمرانی شده است. پایش منابع آلاینده در حریم شهر نیز در دستور کار محیط زیست قرار دارد.

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفیت هوا، امروز در شهر‌های قزوین و محمدیه شاخص آلایندگی از مرز ۱۵۰ عبور کرد و وضعیت هوا ناسالم برای همه گروه‌ها تشخیص داده شد.

در شهر‌های الوند و تاکستان نیز کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم ارزیابی شد.

در آبیک دستگاه سنجش آلایندگی در حال تعمیر و به‌روز‌رسانی است.