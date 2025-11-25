پخش زنده
نشست اجراییسازی طرح احداث نیروگاههای خورشیدی در دانشگاههای پیشرو و منتخب برگزار و مدلهای سرمایهگذاری و شیوههای بهینه اجرایی برای احداث این نیروگاهها بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست تخصصی «اجراییسازی پروژه احداث نیروگاههای خورشیدی در دانشگاههای پیشرو و منتخب» به میزبانی اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در این نشست که در سالن شهید مفتح این وزارت برگزار شد، سازوکارهای مختلف تأمین مالی شامل تسهیلات ارزی و ریالی، مدلهای سرمایهگذاری و شیوههای بهینه اجرایی برای احداث نیروگاههای خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.
هدف اصلی این نشست، تدوین الگوی عملیاتی جامع و تسریع در اجرای پروژههای خورشیدی در دانشگاههای منتخب بود.
در این نشست ابراز امیدواری شد که با اجراییسازی راهکارهای مورد توافق، توسعه پایدار انرژیهای پاک در دانشگاههای کشور محقق شود .