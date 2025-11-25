مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان گفت: بیش از ۴۱ هزار دستگاه ناوگان عمومی، موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی‌خرم افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۵۶ هزار و ۹۱۳ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به پنج مرکز معاینه فنی استان مراجعه کرده‌اند که از این میزان ۴۱ هزار و ۴۲۷ دستگاه پس از بررسی‌های فنی موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شده‌اند.

او تاکید کرد: ۱۵ هزار و ۴۸۶ دستگاه نیز در مرحله نخست به دلیل نواقص فنی موفق به دریافت گواهی نشدند، اما پس از رفع اشکالات، مجدداً برای دریافت تأییدیه معاینه فنی مراجعه کردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان تصریح کرد: ارتقاء ایمنی کاربران جاده‌ای و مسافران و همچنین حفاظت از محیط زیست از مهم‌ترین دستاورد‌های نظارت مستمر بر وضعیت فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی است.