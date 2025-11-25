در مراسمی با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهار طرح عمرانی، خدماتی و رفاهی در دانشگاه آیت‌الله بروجردی افتتاح شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی در آیین افتتاح چهار طرح عمرانی و خدماتی در دانشگاه آیت‌الله بروجردی با حضور معاون وزارت علوم اظهار کرد: طرح سرای دانشجویی نجمه با زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع و ظرفیت ۲۲۰ نفر از محل اعتبارات داخلی دانشگاه در چهار طبقه در مدت یکسال احداث شده است.

احمدرضا مظاهری افزود: اجرای این طرح‌ها نقش موثری در ارتقای سطح رفاه و خدمات دانشجویی دارد و با راه‌اندازی آنها، فضای مناسب‌تری برای اسکان و فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: دانشگاه آیت‌الله بروجردی با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع خود تلاش کرده زیرساخت‌های رفاهی و فرهنگی را مطابق با استاندارد‌های وزارت علوم توسعه دهد.

رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی ادامه داد: علاوه بر افتتاح تالار علامه شهیدی، سرای دانشجویی نجمه و ساختمان فرهنگی، چند طرح دیگر هستند که امروز با حضور معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

وی با بیان اینکه امروز با حضور معاون وزارت عتف چندین طرح در حال ساخت دانشگاه نیز مورد بازدید قرار گرفت، گفت: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، دانشگاه آیت‌الله بروجردی گامی موثر در مسیر توسعه فضا‌های دانشجویی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و فرهنگی در استان لرستان برداشته است.

دانشگاه آیت‌الله بروجردی هم‌اکنون دارای پنج دانشکده، ۱۲۱ عضو هیات علمی و بیش از ۵۳۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی است.

همچنین یک پژوهشکده، یک مرکز رشد و ۶ گروه پژوهشی در این دانشگاه فعال هستند که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف علمی، فرهنگی و پژوهشی استان ایفا می‌کنند.