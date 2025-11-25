به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در پویش لبخند ایران ، دانشجویان با هدف محرومیت‌زدایی و با توجه به رشته تحصیلی خود در حاشیه شهر حضور یافته و خدمت می‌کنند.

در این طرح شرکت کنندگان در زمینه‌های عمرانی، تربیتی، فرهنگی، روانشناسی و پویایی اقتصاد خرد خانواده‌ها فعالیت می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان در جمع دانشجویان و روحانیون بسیجی با گرامیداشت ایانم فاطمیه ، ولایتمداری و جهاد تبیین را از سیوه فاطمی و وظیفه دانشجویان و طلاب بسیجی برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین مطیعی با تاکید بر لزوم تاثیرگذاری فعالیت های دانشگاه ها و حوزه های علمیه افزود: بسیجی باید در زمینه‌های علمی سرآمد باشد و بتواند با علنم خود زمینه ایجاد ثروت در جامعه را فراهم کند .

در این دیدار نمایندگان بسیج دانشجویی و طلاب بسیجی عملکرد خود را در خدمات رسانی های اجتماعی و فرهنگی ارائه کردند.