پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه مولدسازی اموال بخش کشاورزی در دستور کار است، از همکاری استانداری و صندوق حمایت از توسعه کشاورزی برای کمک به کشاورزان در شرایط بحرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در دیدار استاندار خوزستان و مدیران ارشد شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، بر تقویت نهادهای مالی مردمی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و ساماندهی منابع در جهت مقابله با چالشهایی مانند خشکسالی و سرمازدگی تأکید شد.
سید محمدرضا موالیزاده در دیدار با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی اظهار کرد: اسباب تقویت و توسعه صندوقهای توسعه بخش کشاورزی برای پشتیبانی از جریان تولید و تولیدکنندگان به شکل مردمی فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به ساماندهی مردمی نهادهای پشتیبان تولید افزود: ساماندهی این صندوقها به دست مردم و برای مردم صورت میگیرد تا بتوانند به بهترین شکل ممکن در خدمت کشاورزان استان قرار گیرند.
استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت مولدسازی اموال و امکانات بخش کشاورزی بیان کرد: این مهم در چارچوب ظرفیت نهادی صندوقهای توسعه بخش کشاورزی برای رسیدن به حد کفاف سرمایه این نهادها پیگیری میشود.
موالیزاده خاطرنشان کرد: با مساعدت مدیران ارشد، از محل سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای کمک به تقویت توان مالی و رساندن به حد کفایت سرمایه این صندوقها اقدام خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: صندوقهای تقویتشده خواهند توانست در مواقع شرایط بحرانی از قبیل خشکسالی یا سرمازدگی، کمک مؤثری به تولیدکنندگان عزیز کرده و در پیشبرد برنامههای توسعه کشاورزی قدمهای مؤثرتری بردارند.
استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه استان به عنوان یکی از قطبهای عمده کشاورزی کشور اظهار کرد: این صندوق میتواند کمک مؤثری در جهت تأمین مالی برای کشاورزان و استمرار فعالیت آنها، مخصوصاً در دورههای مواجهه با مشکلاتی مانند خشکسالی و سرمازدگی باشد.
وی با بیان اینکه خوزستان، قطب کشاورزی و نیازمند پشتیبانی مالی است، گفت: امروز گفتوگوی خوبی داشتیم و امیدواریم با همکاری متقابل، این صندوق در استان تقویت شده و اطمینان لازم به کشاورزان عزیز برای گسترش فعالیتهای خود داده شود.