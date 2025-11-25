به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سیدمهدی موسوی گفت : ماموران یگان امداد شهرستان میامی با اجرای طرح برخورد با ورود کالای قاچاق، حین گشت زنی به ۴ دستگاه خودرو نیسان مظنون شدند و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی بار خودرو‌ها، ۲۲۳ قطعه بوقلمون کشف کردند که بدون مجوز حمل و دامپزشکی بود.

سرهنگ موسوی ، وزن این محموله را یک تن و ۳۵۰ کیلوگرم بوقلمون بیان و ارزش آن را ۳ میلیارد ریال برآورد کرد.

دام مکشوفه با هماهنگی قضایی به اداره قرنطینه دامپزشکی شهرستان میامی منتقل شد و پرونده تشکیل و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.