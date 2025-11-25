مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا، از واگذاری ۵۳ چاه در اختیار شهرداری تهران به وزارت نیرو با هدف تقویت منابع آب شرب پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ محمد جوان‌بخت، مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل پیشین شرکت مدیریت منابع آب ایران در جلسه تکریم و معارفه معاونان جدید و پیشین وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام کرد: در جلسه امروز با شهردار تهران مقرر شد، ۵۳ حلقه چاه که دارای کیفیت مطلوب برای شرب هستند، برای تأمین پایدار آب شرب پایتخت به وزارت نیرو واگذار شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران برای افزایش استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز گفت: بنا بر تأکید شهردار تهران، توسعه آبیاری با پساب جزو اهداف اصلی یکی دو ماه آینده شهرداری است.

به گفته وی، میزان مصرف پساب توسط شهرداری که اکنون حدود ۲۳ میلیون مترمکعب در سال است، طی ماه‌های آینده به ۵۶ میلیون مترمکعب خواهد رسید و در صورت تکمیل فرآیند جمع‌آوری پساب از تمامی تصفیه‌خانه‌ها، این رقم می‌تواند به ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.

با همکاری نیروهای توانمند گام‌های مؤثری برای حل چالش‌های آب برمی‌داریم

در ادامه حمیدرضا جانباز معاون سابق سرمایه انسانی وزارت نیرو و معاون جدید وزیر نیرو در امور آب و آبفا، به تشریح اقدامات دوره مسئولیت خود و همچنین چشم‌انداز جدید صنعت آب پرداخت.



جانباز در این جلسه گفت: در دوره مسئولیت خود در معاونت سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات تلاش کردیم بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، اصلاح ساختار سازمانی صنعت آب و برق را با جدیت دنبال کنیم؛ موضوعی که دغدغه جدی رئیس‌جمهور محترم نیز بود و در این راستا جلسات متعددی با همکاران سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی برگزار شد و خوشبختانه کلیات ساختار بخش برق نهایی و بسته مربوطه آماده ارائه شد.



معاون سابق سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو افزود: یکی از محورهای مهم در برنامه هفتم، موضوع استقرار نظام حکمرانی داده‌محور بود. در این بخش نیز با تلاش همکاران، اقدامات مؤثر و ارزشمندی انجام گرفت که زمینه تحول دیجیتال در صنعت آب و برق را تقویت خواهد کرد.



وی درباره اقدامات انجام‌شده در بخش تحقیق، نوآوری و صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی تصریح کرد: در این حوزه نیز گام‌های مهمی برداشته شد؛ از جمله طراحی و اجرای نظام صدور گواهی صلاحیت حرفه‌ای برای فعالان صنعت آب و برق که می‌تواند به ارتقای کیفیت و استانداردهای تخصصی نیروی انسانی کمک کند.



معاون سابق سرمایه انسانی وزارت نیرو در خصوص دیگر اقدامات خود در دوره تصدی معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو ادامه داد: یکی از دستور کارهای مهم وزارت نیرو در ماه های گذشته راه‌اندازی پارک علم و فناوری صنعت آب و برق بود که این مهم نیز مراحل نهایی خود را طی کرده و برای بهره‌برداری کامل نیازمند همراهی و حمایت مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی است.



وی همچنین با اشاره به توجه وزیر نیرو به موضوع سرمایه انسانی افزود: با نگاه مثبت وزیر نیرو، در حوزه ستاد و شرکت‌های تابعه صنعت آب و برق اتفاقات ارزشمندی رقم خورد. در بخش رفاهیات و تسهیلات مالی، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی برای بهبود شرایط کارکنان انجام شد.



جانباز در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از زحمات "محمد جوانبخت"، معاون پیشین آب و آبفا گفت: از تلاش‌های بی‌وقفه آقای جوانبخت قدردانی می‌کنم. ایشان لحظه‌ای در مدیریت امور آب تعلل نکردند و نقش مهمی در ساماندهی مسائل و پیشبرد برنامه‌ها داشتند و امیدوارم در ادامه نیز با راهنمایی و کمک، ما را در پیشبرد برنامه‌ها یاری دهند.



وی با اشاره به چالش‌های موجود در بخش آب اظهار کرد: حکمرانی آب پیچیده است و برای حل مسائل، نیاز به همکاری جدی سایر دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط داریم.



معاون جدید وزیر نیرو در امور آب و آبفا در پایان تأکید کرد: صنعت آب با چالش‌های عمده‌ای روبه‌روست، اما با کمک و همراهی تمامی بخش‌ها تلاش می‌کنیم این مشکلات را مدیریت و مرتفع کنیم. خوشبختانه صنعت آب دارای نیروی انسانی بسیار توانمند و ارزشمندی است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت‌ها، در مسیر حل چالش‌ها گام‌های مؤثری برداشته شود.