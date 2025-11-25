پخش زنده
همایش علمی و تربیتی با موضوع شرایط و موانع تربیت قرآنی برای ارتقای سطح علمی معاونین و مربیان پرورشی و طرح امین در جزیره قشم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده رهبر معظم انقلاب در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزی در این همایش به اهمیت کشف ظرفیتهای درونی افراد در راستای تربیت قرآنی اشاره کرد و گفت: اگر انسان میخواهد وارد عالم فترت شود، میدان برای او باز است و میتواند ببخشد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علیاکبری به اهمیت شخصیتهای تأثیرگذار مانند حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و افزود: شعارهای انقلاب، شعارهای فطرت هستند و وقتی این شعارها به حرکت تبدیل میشوند، انقلاب اسلامی شکل میگیرد.