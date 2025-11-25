به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ این رویداد با هدف ایجاد بستر تعامل میان فعالان مالی و سرمایه‌گذاران با صنعت دریایی کشور، به‌دنبال معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی در حوزه‌های کشتی‌سازی، بنادر، صنایع فراساحل، گردشگری دریایی و لجستیک دریایی است.

در IRANIMIF ۲۰۲۵، نمایندگان بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین مالی، مناطق آزاد، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان گرد هم می‌آیند تا درباره مسیر‌های نوین تأمین منابع مالی، مدل‌های مشارکتی و پروژه‌های سرمایه‌پذیر در اقتصاد دریا محور ایران گفت‌و‌گو کنند.

این رویداد با حمایت سازمان‌ها و نهاد‌های کلیدی اقتصادی کشور برگزار می‌شود و انتظار می‌رود به نقطه‌ی عطفی در اتصال سرمایه به صنعت دریا و شکل‌گیری پروژه‌های ملی با مشارکت بخش خصوصی تبدیل گردد.