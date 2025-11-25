از امروز در جزیره کیش؛
برگزاری نخستین رویداد تأمین مالی و سرمایهگذاری در اقتصاد دریا محور
همزمان با برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران (IRANIMEX ۲۰۲۵)، نخستین رویداد تأمین مالی و فرصتهای سرمایهگذاری در اقتصاد دریا محور (IRANIMIF ۲۰۲۵) از امروز تا ششم آذرماه در کیش برگزار میشود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ این رویداد با هدف ایجاد بستر تعامل میان فعالان مالی و سرمایهگذاران با صنعت دریایی کشور، بهدنبال معرفی ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی در حوزههای کشتیسازی، بنادر، صنایع فراساحل، گردشگری دریایی و لجستیک دریایی است.
در IRANIMIF ۲۰۲۵، نمایندگان بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای تأمین مالی، مناطق آزاد، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان گرد هم میآیند تا درباره مسیرهای نوین تأمین منابع مالی، مدلهای مشارکتی و پروژههای سرمایهپذیر در اقتصاد دریا محور ایران گفتوگو کنند.
این رویداد با حمایت سازمانها و نهادهای کلیدی اقتصادی کشور برگزار میشود و انتظار میرود به نقطهی عطفی در اتصال سرمایه به صنعت دریا و شکلگیری پروژههای ملی با مشارکت بخش خصوصی تبدیل گردد.