پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سابق ساتکاب بیان کرد: در دوره حضور در ساتکاب تلاش کردیم ارزش سهامداری را احیا کنیم و با درایت همکاران این مسیر در حال ادامه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آرش کردی در جلسه تودیع و
معارفه جمعی از مدیران ارشد وزارت نیرو که امروز سه شنبه ۴ آذرماه با حضور وزیر نیرو برگزار شد، گفت: ساتکاب یکی از ظرفیتهای بینظیر وزارت نیرو است که سهامدار شرکتهای بزرگی نظیر صنایع آب و برق صبا و مپنا محسوب میشود، اما در سالهای گذشته به اندازه ظرفیت خود در حوزه سهامداری فعال نبوده است.
مدیرعامل سابق ساتکاب بیان کرد: در دوره حضور در ساتکاب تلاش کردیم ارزش سهامداری را احیا کنیم و با درایت همکاران این مسیر در حال ادامه است.
وی افزود: احیای سهامداری در شرکتهای زیرمجموعه ساتکاب، از جمله وظایف اصلی ماست و نیازمند توجه ویژه و استمرار اقدامات است تا سرمایهگذاری مطلوب در این حوزه انجام شود.
معاون جدید حقوقی، مالی و مجلس وزارت نیرو در ادامه سخنان خود درباره تعامل با مجلس گفت: حوزه مجلس، به دلیل گستردگی خدمات وزارت نیرو، محل سوالات ویژه و خاص نمایندگان است و بر همین اساس تلاش ما بر تعامل سازنده، موثر و مفید با نمایندگان متمرکز خواهد بود و در این مسیر حمایت و درایت همکاران در پیگیری امور بسیار مهم است.
کردی در ادامه تاکید کرد: بهبود وضعیت رفاهی کارکنان صنعت آب و برق از اولویتهای دیگر ماست و اقدامات مهمی در حوزه حقوقی و پشتیبانی این بخش در دست انجام است تا وزارت نیرو در همه حوزهها عملکرد فاخر و کارآمد داشته باشد.
در ادامه ماشالله تابع جماعت گفت: در دوران سخت وزارت نیرو و ابتدای دولت با خاموشیها و کمبود سوخت نیروگاهی روبهرو بودیم و بار اصلی مدیریت بر دوش شخص وزیر نیرو بود، اما در کنار این مدیریت بحران، حرکت سازندگی و آبادانی ادامه یافت.
وی افزود: وزارت نیرو در سالهای گذشته همواره در تابستان با چالش مواجه میشد، اما در یک سال گذشته، هر چهار فصل، با چالشهای اساسی حوزه آب و برق مواجه شدیم. دمای بالا، گرمای زودرس، خشکسالی و کاهش ذخایر آبی، مدیریت بحران را دشوار میکرد، اما با همکاری بدنه وزارت نیرو و مدیران بحران، موفق شدیم این مسائل را مدیریت کنیم.
تابع جماعت درباره پروژههای توسعهای وزارت نیرو گفت: هدفگذاری ابتدای دولت تا پایان آن، اجرای ۴۸۸ پروژه مهم آب و برق به ارزش ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که تا امروز ۲۷۷ پروژه به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است. این یک حرکت بزرگ و نمونهای از استمرار آبادانی است.
معاون جدید سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو در ادامه تاکید کرد: نیروی انسانی نیازمند تحول اساسی است. منابع انسانی مهمترین موتور محرکه سازمان است و با تقویت بدنه، بهبود سیستمها و روشها و ارتقای نرمافزارهای مدیریتی وزارت نیرو، میتوانیم چالشها را مدیریت و به اهداف توسعهای برسیم.
تابع جماعت در پایان گفت: صنعت آب و برق کشور با وجود چالشها، ظرفیت بسیار بالایی دارد و با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و اقدامات برنامهمحور، حرکت، سازندگی و آبادانی استمرار خواهد یافت.