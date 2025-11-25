پخش زنده
شرکت گازچهارمحال و بختیاری از سیستمهای گرمایش تابشی در بازارها، کافهها و مناطق گردشگری فضای باز را ممنوع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: تمامی مشترکان اعم از صنوف و واحدهای خدماتی در استان موظف به رعایت ممنوعیت استفاده از گرمایش تابشی خواهند بود.
سلیمیان افزود: هدف از این تصمیم کاهش هدررفت انرژی و بهینهسازی مصرف گاز طبیعی برای تأمین انرژی مورد نیاز در فصلهای سرد سال اعلام شده است.
وی گفت: در صورت مشاهده استفاده غیرمجاز از دستگاههای گرمایش تابشی، طبق ضوابط، بهطور قاطع نسبت به قطع گاز مشترکین متخلف اقدام خواهد شد.