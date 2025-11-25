فیلم «۲۳ نفر»، مستند «یک قبضه آرپی‌جی»، مجموعه «چشم سرخ» و مستند «نوا ۵۲»، از شبکه های نمایش، قرآن و چهار پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت روز بسیج مستضعفان، شبکه نمایش فیلم «۲۳ نفر» را پخش می کند، اثری تاثیرگذار که بخش مهمی از مقاومت نوجوانان ایرانی در اسارت رژیم بعث را بازآفرینی می‌کند. ­

فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی مهدی جعفری، امروز ساعت ۱۹، پخش و چهارشنبه ۵ آذر در ساعت‌های ۳ و ۱۱، تکرار می‌شود.

داستان فیلم مربوط به دوران دفاع مقدس و زمان آزادسازی خرمشهر است. در آن زمان پیر و جوان برای دفاع به جنگ می‌رفتند، در اردیبهشت سال ۶۱، ۲۳ نفر از نوجوانان ایرانی اسیر نیرو‌های بعث عراق شدند، آنها را به استخفارات عراق بردند و برای نشان دادن این که ایران نوجوانان را به اجبار به جنگ می‌فرستد، آنها را نمایشگر دوربین‌ها و خبرگزاری‌های جهانی کردند.

مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

مستند «یک قبضه آرپی‌جی»، روایتی تماشایی از شجاعت رزمندگان دفاع مقدس به ویژه شهید «سیدحسین علم الهدی»، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود..

این اثر مستند، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا عبدالحمیدی، چهارشنبه (۵ آذر)، ساعت ۱۹:۳۰، پخش می شود و بینندگان را به قلب عملیات نصر ـ نخستین عملیات کلاسیک رزمندگان ایران اسلامی علیه ارتش بعث عراق ـ می‌برد.

شهید علم الهدی در عملیات نصر که در اربعین حسینی سال ۱۳۵۹ آغاز شد، در منطقه هویزه به همراه ۶۰ پاسدار دیگر، بعنوان گروه پیشتاز و پیاده به جنگ با دشمن می‌پردازند که در محاصره ۴۰ تانک دشمن قرار می‌گیرند.

آنها پس از ساعاتی مبارزه، بر اثر اتمام مهمات و تشنگی و گرسنگی یکی یکی به شهادت می‌رسند که آخرین این رزمندگان شهید حسین علم الهدی بود. او با آر. پی. جی خود ۳ تانک را منهدم کرده و سپس با فریاد «الله اکبر» در حالی که قرآن در دست داشت، در سن ۲۲ سالگی به فیض شهادت نایل آمد.

مجموعه «چشم سرخ»، یک درام هیجان آور، از بامداد چهارشنبه ۵ آذر از شبکه چهار پخش می شود.

این مجموعه ­۶ قسمتی در گونه درام، ماجراجویی و هیجان آور، محصول سال ۲۰۲۴ کشور انگلیس، به کارگردانی پیتر‌ای داولینگ است و در آن جینگ لوسی، لزلی شارپ و جما مور به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«چشم سرخ»، توانسته­ امتیاز ۷ از ۱۰ را ­از درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) کسب کند.

در خلاصه داستان فیلم آمده: هانا لی، افسر پلیس، در حال اسکورت دکتر متیو نولان به پکن است، جایی که او به جرمی متهم شده است. با این حال، در پرواز ۳۵۷، او خود را درگیر یک توطئه و تعداد فزاینده‌ای از قتل‌ها می‌بیند.

اولین قسمت این مجموعه ساعت صفر بامداد چهارشنبه، ۵ آذر، آغاز و ساعت‌های ۱۱ و ۱۸ همان روز تکرار می شود.

مجموعه مستند جدید ۳ قسمتی «نوا ۵۲»، از سه‌شنبه تا پنجشنبه ۴ تا ۶ آذر، از شبکه چهار پخش می شود.

مجموعه مستند علمی «نوا ۵۲» محصول سال ۲۰۲۵، کشور آمریکاست و امتیاز ۷ از ۱۰ را در درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) به خود اختصاص داده است.

در این مجموعه مستند در هر قسمت یکی از موضوعات علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این فصل موضوعاتی همچون: اشیا ناشناخته پرنده، مقبره‌های مصری آمون و جهان زیرزمینی پمپی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مستند ساعت ۱۶ در قالب برنامه چهار سوی علم پخش و روز بعد در ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ تکرار می‌شود.