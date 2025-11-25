پخش زنده
امروز: -
یک فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی با اشاره به راهکارهای خود مراقبتی در زمان آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا فقط یک تهدید زیست محیطی نیست و سلامت انسان را نیز تهدید میکند.
دکتر زهرا دانشمندی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه آلودگی هوا موجب اختلال در سلامت به ویژه برای بیماران و گروههای آسیب پذیر میشود، گفت: تمام شهروندان در روزهای آلوده بهتر است از تماس با هوای آلوده پرهیز کنند.
وی افزود: بستن دربها و پنجرههای منزل و استفاده از تهویه مناسب در منزل مچنین اجتناب از ورزشهای سنگین در روزهای آلوده به هموطنان پیشنهاد میشود. توجه به محافظت فردی در روزهای آلوده باید بیشتر باشد شست و شوی مرتب دست و صورت استفاده از ماسک فیلتر دار در خارج از منزل و تعویض لباس هنگام بازگشت به منزل برای کاهش حجم آلایندهها در منزل پیشنهاد میشود.
دانشمندی گفت: تغذیه مناسب و استفاده از شیر کم چرب میوه و سبزیجات و افزایش مصرف مایعات در روزهای آلوده به کاهش اثرات آلودگی بر سلامت فرد کمک میکند. استفاده از میوههای سرشار از ویتامین ث همچون گوجه فرنگی، کیوی، فلفل دلمه و همچنین دمنوشها و مایعات به منظور رقیق شدن ترشحات تنفسی در روزهای آلوده و پرهیز از غذاهای پرچرب در این ایام به شهروندان پیشنهاد میشود.