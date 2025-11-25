پخش زنده
امروز قیمت دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری با کاهش همراه شد و به ۷۳ هزار و ۷۲۱ تومان رسید، نرخ حواله دلار هم ۷۱ هزار و ۵۷۴ تومان تعیین شد.
در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز ۲۰ هزار و ۷۳ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۴۸۹ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری ۸۴ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله یورو ۸۲ هزار و ۴۴۷ تومان تعیین شده است.
بانک مرکزی همچنان در اطلاعیههای خود تأکید دارد که هرگونه رفع تعهد ارزی صرفاً از مسیر عرضه در بازار تجاری انجام میشود.
از بهمنماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف از اجرای آن را نزدیکسازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی اعلام کرده بود.