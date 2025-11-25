مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آغاز به کار سه مرکز فرهنگی‌هنری کانون در جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری همزمان با روز ملی جزایر سه گانه خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به آغاز به کار سه مرکز فرهنگی‌هنری کانون در جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری همزمان با نهم آذر روز ملی جزایر سه گانه خلیج فارس گفت: کانون با هدف توسعه عدالت آموزشی دسترسی کودکان همه مناطق کشور به امکانات مشابه شهر‌های بزرگ و تقویت هویت ملی در جزایر استراتژیک خلیج‌فارس و توجه به فرهنگ و آموزش در این مناطق اقدام به بهره برداری از این مراکز فرهنگی هنری می کند.

وی افزود: در تنب بزرگ و سیری مرکز فرهنگی، تبلیغی، ادبی و هنری شامل کتابخانه، و همه امکانات یک مرکز کانون برای کودکان به بهره برداری می رسد و در بوموسی نیز در کنار مرکزی که سال گذشته در آن منطقه افتتاح شد یک سالن سینما برای کوکان و نوجوانان به بهره برداری خواهد رسید.

علامتی با بیان اینکه مربیان آموزشی کانون از سراسر کشور به صورت داوطلبانه و افتخاری برای فعالیت در این مناطق اعلام آمادگی کردند، گفت: این سه مرکز کانون در این سه جزیره با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی از برگزاری پویش بچه های آب و آفتاب همزمان با بهره برداری از این مراکز کانون در جزایر سه گانه خبر داد، و افزود: این پویش در قالب نامه ، نقاشی ، و دلنوشته کودکان و نوجوانان سراسر کشور برای کودکان و نوجوانان در این جرایز برگزار خواهد شد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به حضور چهره های فرهنگی حوزه کودکان و نوجوان در این افتتاحیه گفت: آغاز نمایش سریال پویانمایی بچه زرنگ در ۵۲ قسمت ۲۰ دقیقه ای در جزیره بوموسی همزمان با سراسر کشور از دیگر برنامه های این مراسم است.

علامتی در پایان گفت: از سال گذشته انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اقدام به تولید کتاب‌های مثبت صفر در قالب مجموعه لالایی های مادرانه در ۲۰ جلد برای کودکان صفر تا ۲ سال کرده، که کانون تاکنون ۱۲ جلد از این مجموعه را رونمایی کرده است.